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АНАЛІТИКА

Cистеми Patriot розгорнуть в Україні раніше, ніж очікували – ЗМІ

 

Системи протиракетної оборони Patriot передадуть Україні швидше, ніж планували спочатку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на чиновників Міноборони США.

За їх словами, група з 65 українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт-Сіллі у штаті Оклахома найближчими днями.

Після цього військовослужбовці вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot - американській і голландсько-німецькій, які розгорнуть в Україні найближчими тижнями, повідомили журналістам у Форт-Сіллі представники оборонного відомства.

Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців проходять підготовку з 15 січня, змогли значно прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони, зазначили посадовці.

"За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються", - сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл.

"Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше - хоча не зовсім легко - засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot," - зазначив він.

Американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за 8 тижнів.

За словами представника Форт-Сілла, графік тренувань був "агресивним": українці тренувалися щодня з 7.00 до 18.00 за місцевим часом.

Новини про прискорене розгортання Patriot були оголошені того ж дня, коли стало відомо, що США прискорять постачання танків Abrams в Україну, відправивши старіші моделі M1-A1, головного американського бойового танка, замість більш сучасної версії танка.

Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.
Ключові теги: США
 

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