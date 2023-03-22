Фінансові новини
- |
- 22.03.23
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Cистеми Patriot розгорнуть в Україні раніше, ніж очікували – ЗМІ
22:45 21.03.2023 |
Системи протиракетної оборони Patriot передадуть Україні швидше, ніж планували спочатку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на чиновників Міноборони США.
За їх словами, група з 65 українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт-Сіллі у штаті Оклахома найближчими днями.
Після цього військовослужбовці вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot - американській і голландсько-німецькій, які розгорнуть в Україні найближчими тижнями, повідомили журналістам у Форт-Сіллі представники оборонного відомства.
Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців проходять підготовку з 15 січня, змогли значно прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони, зазначили посадовці.
"За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються", - сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл.
"Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше - хоча не зовсім легко - засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot," - зазначив він.
Американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за 8 тижнів.
За словами представника Форт-Сілла, графік тренувань був "агресивним": українці тренувалися щодня з 7.00 до 18.00 за місцевим часом.
Новини про прискорене розгортання Patriot були оголошені того ж дня, коли стало відомо, що США прискорять постачання танків Abrams в Україну, відправивши старіші моделі M1-A1, головного американського бойового танка, замість більш сучасної версії танка.
Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.
Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди зі збідненим ураном для України: що це і чи вони шкідливі
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України
|Рада розширила повноваження Федорова в уряді
|Новим міністром освіти став Оксен Лісовий
|Рада призначила ексочільника «Укрзалізниці» новим головою Мінстратегпрому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня
|Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн
|Формат участі Зеленського в саміті НАТО ще обговорюється – генсек
|США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон
|Японія виділить 30 млн доларів для закупівлі Україні нелетального озброєння
|Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ
|Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams, бо це буде швидше
Бізнес
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований