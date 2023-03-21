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АНАЛІТИКА

ЗСУ отримали на озброєння ЗРК AN/TWQ-1 Avenger з ракетами Stinger, комплекс може знищувати повітряні цілі на відстані до 5.5 км

ЗСУ отримали на озброєння ЗРК AN/TWQ-1 Avenger з ракетами Stinger, комплекс може знищувати повітряні цілі на відстані до 5.5 км

 

Збройні Сили України почали використовувати американські зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger.

Відео з одним комплексом опублікував військовий аналітик @UAWeapons. Судячи з усього, ЗРК зараз проходить випробування на полігоні та найближчим часом стане на бойове чергування. До речі, США пообіцяли передати AN/TWQ-1 Avenger ЗСУ ще в листопаді минулого року. Загалом Україна мала отримати 12 таких комплексів.


AN/TWQ-1 Avenger - це американський зенітно-ракетний комплекс, розроблений компаніями Boeing і General Electric. ЗРК побудований на шасі Humvee. Він призначений для знищення повітряних об'єктів на відстані до 3.8 км за висотою і до 5.5 км за дальністю. Комплекс оснащений двома контейнерами, кожен з яких має по чотири ракети FIM-92 Stinger. Також у комплексу є радіолокаційна станція і 12.7-мм кулемет Browning M2.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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