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Австралія надала ЗСУ одноразові картонні дрони PPDS: навантаження до 5 кг, до 3 годин в повітрі та дистанція до 120 км
17:30 21.03.2023 |
Австралійська компанія SYPAQ постачає українським військовим дешеві одноразові дрони Precision Payload Delivery System (PPDS), призначені для доставлення вантажів у важкодоступних місцях.
За словами головного інженера SYPAQ Росса Осборна, дрони поставляють у вигляді заготовок із пласких листів картону, із яких можна легко зібрати літальний апарат, використовуючи звичайні гумові стрічки. При цьому картон досить міцний та додатково просочений воском, щоб конструкція не руйнувалася під час використання у вологих погодних умовах.
«Низький профіль є ключовою особливістю, ми можемо скласти їх на піддон. Ми також розробили модульну авіоніку та комплекти силових установок, які, сподіваємося, можна буде використати повторно», - сказав він.
Такі одноразові картонні дрони PPDS призначенні для доставлення на передову різноманітних необхідних вантажів, включаючи боєприпаси, їжу та медикаменти. Крім того, БПЛА можна використовувати з метою розвідки та для скидання вибухових пристроїв на позиції окупантів. Існують різні модифікації PPDS, які можуть нести корисне навантаження до 3 кг або 5 кг. В залежності від навантаження, картонний дрон може перебувати в повітрі від 1 до 3 годин та подолати відстань у 40-120 км.
Зазначається, що українська армія отримала вже понад 60 поставок від SYPAQ. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.
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