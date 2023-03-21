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АНАЛІТИКА

США хочуть прискорити поставку танків Abrams Україні - ЗМІ

 

Пентагон прискорить постачання танків Abrams в Україну та з цією метою вирішив відправити Києву відремонтовану старішу модель танка замість новішої M1A2.

Про це повідомили анонімні американські чиновники в інтерв'ю агентству Associated Press, пише "Європейська правда".

Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.

Але американські чиновники заявили, що вже є ухвалене рішення надіслати старішу версію M1A1, яку можна взяти з армійських запасів. За словами чиновників, українським військам буде легше навчитися використовувати і обслуговувати цю модель танка.

Мета, про яку говорять зараз, - доставити 70-тонні бойові машини у зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Чиновники спілкувалися з агентством на умовах анонімності, оскільки ухвалений план ще не оголосили публічно.

Очікують, що офіційні представники Пентагону оголосять про рішення найближчим часом.
 

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