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Велика Британія передасть Україні танкові бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном
16:38 21.03.2023 |
Велика Британія передасть українським Збройним силам бронебійні снаряди, що містять збіднений уран, заявила державний міністр оборони Аннабель Голді.
"Поряд із наданням Україні ескадрильї основних бойових танків Challenger 2 ми постачатимемо боєприпаси, зокрема бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність під час ураження сучасних танків і бронетехніки", - повідомила Голді у відповідь на письмове парламентське запитання члена Палати лордів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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