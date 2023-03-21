Рада відкликала нардепа Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки

Верховна Рада відкликала члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з персонального складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9109 підтримали 236 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як зазначено в пояснювальній записці, Льовочкін як член "Платформи за життя та мир" не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану в Україні.

Льовочкіна обрано до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", входив до однойменної фракції. Діяльність "ОПЗЖ" в Україні заборонено рішенням суду 2022 року, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили в законодавчому органі.