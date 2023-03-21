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Шольц сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні
08:55 21.03.2023 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не очікує, що вторгнення Росії в Україну закінчиться найближчим часом, оскільки мир неможливий без виведення російських військ. Про це глава уряду ФРН заявив на заході, організованому виданням Rheinische Post у понеділок, 20 березня.
"Ми маємо бути готові до того, що це (війна. - Ред.) може зайняти багато часу", - констатував Шольц. "Навіть коли війна закінчиться, все одразу не стане нормальним. Але ми також не повинні зупиняти наші зусилля щодо її припинення", - додав канцлер.
Він зазначив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. За словами канцлера, президент США Джо Байден сказав, що Білий дім не розглядає такий варіант. "Я підтримую американського президента в цій ідеї", - наголосив Шольц.
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