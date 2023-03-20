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Німеччина вже відправила Україні БМП Marder, - міністр оборони
18:13 20.03.2023 |
Німеччина розпочала постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Вони вже перебувають у дорозі.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Чиновник не розкрив докладних деталей про те, коли саме обіцяні БМП будуть доставлені в Україну.
Зазначимо, Німеччина запевняла, що передасть Україні 40 одиниць такої техніки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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