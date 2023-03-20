У Раду подали кандидатури трьох нових міністрів

Сьогодні, 20 березня, у Верховну раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

* Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України;

* Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;

* Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.



