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АНАЛІТИКА

У Раду подали кандидатури трьох нових міністрів

 

Сьогодні, 20 березня, у Верховну раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

* Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України;

* Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;

* Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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