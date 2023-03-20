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США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн
18:02 20.03.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів.
Про це йдеться в заяві Блінкена, з якою ознайомилась "Європейська правда".
"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів", - зазначається в заяві держсекретаря США.
Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.
"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Блінкен.
Нагадаємо, про останній пакет військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів США до цього оголосили 3 березня.
До нього увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.
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