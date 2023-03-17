Фінансові новини
- |
- 17.03.23
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд Гааги не може проводити засідання у справі Путіна без його арешту
22:45 17.03.2023 |
Міжнародний кримінальний суд (МКС) не проводитиме засідання у справі російського диктатора Володимира Путіна, доки його не заарештують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МКС Ель Абдалли в ефірі телемарафону.
"Ми не можемо проводити слухання за відсутності людини (Путіна - ред.). Тому, доки вона не буде заарештована, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Ми намагатимемося вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення" , - зазначив він.
При цьому спікер МКС додав, що ордер дає можливість Україні вимагати провести арешт Путіна, якщо він перебуватиме на території країн-підписантів Римського статуту.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, МКС видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винен у депортації українців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна
|Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29
|АН-225 «Мрія» мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення
|Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Скандал довкола Шевченківської премії. Хто винен і що робити
|Суд Гааги не може проводити засідання у справі Путіна без його арешту
|Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад
|Боєприпаси від ЄС для України: угода готова до підписання
|Литва приєдналася до справи України проти Росії до ЄСПЛ
|У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна
Бізнес
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах