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АНАЛІТИКА

Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад

22:25 17.03.2023 |

Політика

Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад

 

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами зібрав нову партію техніки для військових, яку завтра відвезе на східний фронт. На передову повезуть генератори, монітори, планшети, дрони, автомобільні радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, термінали Starlink та іншу техніку на близько 6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"На Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо", - написав Порошенко.

За його словами, вантаж поїде до артилеристів, десантників, моторизованих бригад.

"І такі масштабні збори у нас кожного дня, бо ви знов і знову скидаєте донати у фонд ГО "Справа громад", а ми з Мариною та Фондом Порошенка традиційно подвоюємо суму. Це - ваш з нами внесок в контрнаступ", - додав Політик.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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