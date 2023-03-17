Боєприпаси від ЄС для України: угода готова до підписання

Міністри закордонних справ й оборони країн-членів ЄС на політичному рівні схвалять триетапний план із спільної закупівлі боєприпасів для України під час засідання Ради з питань закордонних справ Євросоюзу, яке пройде у понеділок, 20 березня, у Брюсселі. Про це журналістам повідомив високопоставлений чиновник ЄС. "Ми наразі фіналізували з країнами-членами наш проєкт щодо спільної закупівлі боєприпасів і очікуємо, що у понеділок під ним з'являться перші підписи", - сказав чиновник. Він відмовився уточнити, які саме країни вже висловили готовність схвалити домовленість, але зауважив, що навіть якщо під час зустрічі "це буде лише кілька підписів, решта країн зможуть приєднатися до домовленості у будь-який час".

Два мільярди євро із бюджету ЄФМ

Головна мета плану ЄС "забезпечити термінові запити української влади на боєприпаси 155-міліметрового калібру". Він розроблений за безпосередньою участю Європейського оборонного агентства і складається з трьох взаємопов'язаних напрямків. Перший полягає у виділенні 1 мільярда євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на поповнення національних резервів тих країн-членів ЄС, які готові передати свої боєприпаси Україні, або переадресувати їй свої зроблені раніше замовлення.

Другий напрямок спрямований на те, щоб формувати й координувати спільну закупівлю боєприпасів. "Контракт на закупівлю може укладати одна держава від імені щонайменше трьох країн-членів, за умови, що вони закуповуватимуть боєприпаси не лише для власних потреб, але й для України", - пояснив високопосадовець ЄС. Він наголосив, що в цьому випадку ЄФМ готовий компенсувати витрати на 155-міліметрові снаряди, призначені для України, на що буде виділено ще 1 мільярд євро з бюджету фонду. "ЄФМ не витрачатиме кошти на країн-члени ЄС, а тільки для того, щоб допомогти Україні", - сказав чиновник.

Третій етап полягатиме у підтримці масового та швидкого нарощування промислових потужностей європейської оборонної індустрії, мета якої також полягає у "скороченні часу виробництва". "Якщо ми хочемо, щоб країни ЄС спорожнили свої стратегічні запаси для України, то вони повинні мати конкретні гарантії того, що наша спроможна забезпечити попит і ЄС, і України", - пояснив посадовець. На разі, за його словами, щонайменше 15 європейських компаній з 11 країн-членів здатні виробляти снаряди калібру 155 міліметрів, "і ці спроможності можуть бути нарощені".

На повну реалізацію плану треба рік

У Єврокомісії повідомляють, що такий тристоронній підхід отримав "широку підтримку в країнах-членах". Окрім того, серед урядів "є розуміння того, що необхідно працювати одночасно і паралельно за всіма трьома напрямками".

За прогнозами європейських високопосадовців, перші замовлення у рамках плану ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України можуть бути розміщені в кінці травня, а перші замовлення боєприпасів можуть надійти через 12 місяців. "Це дуже амбітні, але водночас реалістичні терміни", - сказав високопосадовець. При цьому він наголосив, що доставка зброї та боєприпасів в Україну не припиняється.