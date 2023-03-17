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АНАЛІТИКА

Литва приєдналася до справи України проти Росії до ЄСПЛ

 

У п'ятницю, 17 березня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив прохання Литви про участь у справі України проти Росії на підставі військової агресії та порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції Литви.

Литва вступила у справу як третя сторона поряд із 25 іншими європейськими країнами. Справу розглядатимуть у Великій палаті ЄСПЛ.

Міністр юстиції Евеліна Добровольська заявила, що майбутнє рішення може стати основою для забезпечення правового захисту жертв російської військової агресії.

"Литва використовуватиме всі правові засоби, щоб дії агресора не залишилися безкарними. Росія повинна понести відповідальність за масові вбивства та каліцтва українського народу, руйнування будинків та іншої громадської інфраструктури. Їй також доведеться заплатити за всю шкоду, яку вона завдала", - заявила міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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