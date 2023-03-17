Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова НАЗК Новіков сподівається на відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками в найближчі два місяці

16:55 17.03.2023 |

Політика

 

Голова Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Олександр Новіков розраховує на відновлення зобов'язання для чиновників подавати декларації про майно й доходи в найближчі місяці, але вважає, що публічна частина реєстру декларацій має залишатися прихованою до кінця війни.

"Подання декларацій, сподіваюся, буде відновлено в найближчі два місяці. З ухваленням закону Верховною Радою. Публічний доступ - після війни. НАЗК упевнене, що всі реєстри, які не зашкодять безпеці громадян України, мають бути вже відкриті. Ми підтримуємо позицію громадськості щодо відновлення обов'язку декларування. Але ми не підтримуємо відкриття публічної частини реєстру декларацій, тому що в деклараціях є дані не тільки публічної особи (а багато хто з них на окупованих територіях), а й близьких родичів. Це становить пряму небезпеку життю і здоров'ю декларантів і членів їхніх сімей", - сказав Новіков в інтерв'ю, оприлюдненому в п'ятницю на YouTube-каналі коаліції RISE Ukraine.

За його словами, всі органи державної влади мають доступ до даних реєстру декларацій і даних, необхідних їм для виконання посадових обов'язків.

Декларації за 2022 рік подали приблизно 6% декларантів. За 2021 рік - до 50%, зокрема два заступники керівника Офісу президента, міністр освіти і науки, міністр оборони, 28 народних депутатів, п'ять керівників обласних військових адміністрацій та 163 судді.

Наразі, доки обов'язок декларування призупинено, НАЗК здійснює моніторинг способу життя депутатів і чиновників. "У двох країн світу є такий інструмент - США та Україна. Тому навіть якщо чиновник намагатиметься оформити майно на третіх осіб, яким фактично користуватиметься, ми знайдемо це, сформуємо відповідний висновок, скеруємо до САП для конфіскації такого майна або реєстрації кримінального провадження за незаконне збагачення", - повідомив Новіков.

Як повідомлялося, у лютому поточного року посли країн "Великої сімки" в Україні висловили сподівання на швидке поновлення Верховною Радою України системи електронного декларування майна та доходів чиновників, що "дасть змогу запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади".

Незадовго до цього було створено петицію з вимогою відновити декларування матеріальних статків чиновників і депутатів. Протягом місяця вона набрала 25 тис. підписів, після чого президент України Володимир Зеленський підтримав її. 22 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що відповідний законопроєкт про відновлення декларування вже зареєстровано у Верховній Раді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8523
  0,1353
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1758  0,03 0,07 38,8890  0,03 0,07
EUR 40,1526  0,11 0,27 41,1219  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес