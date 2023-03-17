У Києві презентували книгу польської журналістки про феномен Володимира Зеленського

Сьогодні, 17 березня 2022 року, відбулася презентація книги "Я тут. Ми тут. Ми всі - це Україна. Феномен Володимира Зеленського".

"25 січня 2022 року український президент не святкував свій сорок четвертий день народження, оскільки провів його на роботі... Зеленського критикували за популізм із самого початку його президентства. Але не цього разу", - йдеться в книзі.

Книжку видано українською мовою видавничим центром "Академія". Її авторка - польська журналістка, перекладачка та дипломатка Наталя Брижко-Запур. Вона взялася досліджувати феномен Президента Зеленського лише тому, що добре знається на питаннях історії Польщі та України, на питаннях боротьби двох країн-сусідів за європейські цінності, а також на політичних рухах і персоналіях.

Здобувши неоціненний досвід у 1980-х роках в антикомуністичному опозиційному русі, Наталя понад 30 років присвятила себе журналістиці, згодом - дипломатії. На початку 2000-х була радницею в Посольстві Республіки Польща в Києві.

Як зазначає керівник проєктів ВЦ "Академія" Василь Теремко, видавцю цікаво було видавати цю книжку в Україні, бо в ній правдиво відслідковано феноменальне явище єднання українців навколо свого Президента. Хто такий нинішній лідер України як людина, громадянин і Президент?

Хто його друзі та команда, опоненти та вороги? Чому Україна і Росія обрали різні шляхи після розпаду СРСР? Про це - спостережлива й аналітична розповідь польської журналістки.

"Тож сила Зеленського у впливі на світову громадську думку полягає у змісті його виступів, які прямо торкаються почуттів і загальнолюдських цінностей, що останніми роками дещо девальвувалися через потік політичного піару.... Ця книжка і не оцінює, і не підбиває підсумки. У ній огляд поточних подій, що нагадує ступання на тонкий лід. Світова історія знає багато видань, у яких викладений аналіз нерідко виявляється помилковим, а прогнози - неточними. Адже час має бути нещадним до передчасних висновків. Тому те, що я сьогодні пропоную Читачеві, є лише віддзеркаленням моменту", - зазначає авторка в книзі.

Книжка видана в сучасному та зручному форматі. Розповідає про періоди з життя Володимира Зеленського, зокрема перед повномасштабним вторгненням Росії та в період війни.

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