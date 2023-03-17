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Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови
13:39 17.03.2023 |
Голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує достроково припинити повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського у зв'язку з його особистою заявою.
Відповідний проєкт постанови №9114 зареєстровано у Верховній Раді 17 березня.
"Складаю депутатські повноваження, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 закону України "Про статус народного депутата України" (на підставі особистої заяви про припинення депутатських повноважень - ІФ-У)", - наголошується в заяві Забродського, яку додано до картки проєкту постанови.
Водночас член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у своєму телеграм-каналі повідомив, що це рішення Забродського пов'язане з його наміром сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу Збройних сил України.
"Генерал Забродський уже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерію Залужному. Тож обрав сконцентруватися на цій ділянці", - написав парламентарій.
Михайло Забродський - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2015-2019 рр.).
У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії "Європейська солідарність" (№4 у списку як безпартійний). Член однойменної фракції. Перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
На місцевих виборах 2020 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради як перший кандидат у списку "Євросолідарності".
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