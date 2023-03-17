Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

13:39 17.03.2023 |

Політика

 

Голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує достроково припинити повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського у зв'язку з його особистою заявою.

Відповідний проєкт постанови №9114 зареєстровано у Верховній Раді 17 березня.

"Складаю депутатські повноваження, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 закону України "Про статус народного депутата України" (на підставі особистої заяви про припинення депутатських повноважень - ІФ-У)", - наголошується в заяві Забродського, яку додано до картки проєкту постанови.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у своєму телеграм-каналі повідомив, що це рішення Забродського пов'язане з його наміром сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу Збройних сил України.

"Генерал Забродський уже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерію Залужному. Тож обрав сконцентруватися на цій ділянці", - написав парламентарій.

Михайло Забродський - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2015-2019 рр.).

У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії "Європейська солідарність" (№4 у списку як безпартійний). Член однойменної фракції. Перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На місцевих виборах 2020 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради як перший кандидат у списку "Євросолідарності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7170
  0,0987
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1758  0,03 0,07 38,8890  0,03 0,07
EUR 40,1526  0,11 0,27 41,1219  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес