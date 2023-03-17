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Посол ЄС наголосив на вирішальності призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
12:06 17.03.2023 |
Призначення 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є вирішальним кроком у реалізації реформи правосуддя та ключовим пунктом однієї із кандидатських рекомендацій ЄС для України.
На цьому наголосив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".
Маасікас прокоментував заяву послів G7, які закликали прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"Дійсно, це вирішальний крок, який необхідно зробити для реалізації радикальної реформи правосуддя. А також для виконання ще однієї рекомендації ЄС, пов'язаної зі статусом кандидата на вступ до ЄС", - зауважив посол у своєму повідомленні в Twitter.
Маасікас додав, що зараз "вся увага прикута до перезавантаження Вищої ради правосуддя".
Відео на тему:
Посли країн "Групи семи" в Україні напередодні закликали якнайшвидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів ВККС.
ВККС не працює майже три роки. З метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів.
Продовження судової реформи є одним з семи критеріїв, який ЄС буде враховувати для оцінки просування України до ЄС. Україна, зокрема, має завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя (ВРП) Етичною радою та здійснити відбір кандидатів до ВККС.
Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу уряд анонсував завершення виконання більшості з них.
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