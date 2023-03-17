Бельгія передасть армії України 240 вантажівок

Бельгія відправить Україні 240 військових вантажівок марки Volvo.

Про це повідомило бельгійське видання De Standaard з посиланням на заяви міністерства оборони країни.

Перші машини відправлять до України наступного тижня. Повідомляється, що машини будуть використовуватись для доставки військ та техніки.

За даними видання, бельгійська армія має в резерві близько 400 вантажівок Volvo шведського виробництва.

В бельгійській армії сімейство вантажівок Volvo складається з: Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi й Volvo Manumat.

У міноборони переконані, що 240 машин, які передадуть до української армії, перебувають у справному стані.

«Українцям не доставляють нічого, чого б вони самі не просили і чого не потребували», - розповів бельгійський високопоставлений військовий.

Міністерка оборони Людивін Дедондер каже, що кожне українське питання перевіряється на його вплив на бельгійську оборону та на можливості оборонних підприємств.

«Я підтвердила у середу в Контактній групі з оборони України "Рамштайн-10", що наша країна надає всю можливу підтримку і продовжуватиме це робити», - розповіла Людивін Дедондер.

Вона зазначила, що окрім доставки вантажівок, для навчання українських солдатів прямує також 100 бельгійських інструкторів.

«Акцент часто робиться на постачанні зброї, але українські підрозділи теж дуже чекають на ці вантажівки. Під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя», - підкреслили у службі матеріальних ресурсів міноборони Бельгії.

Ці вантажівки перебувають на озброєнні ще з 1992 року. Армія планує поступово вивести з експлуатації ці вантажівки та замінити новішими. Поетапна відмова від транспортних засобів планувалася протягом кількох років, але було вирішено прискорити цей процес. У виданні розповіли, що бельгійська армія може передати більшу частину вантажівок українській армії.