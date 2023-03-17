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АНАЛІТИКА

Сунак анонсував збільшення військової допомоги для України

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

За його словами, дане питання було обговорено з президентом Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у четвер, 16 лютого.

"Великобританія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити отримання Україною необхідного оборонного обладнання", - сказав Сунак.

Він також заявив, що надав Володимиру Зеленському оновлену інформацію про подальшу військової допомоги з боку Великої Британії.

"Життєво важливо, щоб Україна якнайшвидше мала можливість змінити співвідношення сил на полі бою, і надав оновлену інформацію про надання подальшої військової допомоги з боку Великої Британії", - заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних Сил України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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