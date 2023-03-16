Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

 

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Україні:

* 500 пістолетів SFP9;
* 5000 снарядів калібру 155 мм;
* Високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм;
* Боєприпаси для РСЗВ MARS II;
* 25 генераторів;
* Два автонавантажувачі;
* Два ангарні намети.

Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7170
  0,0987
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1491  0,05 0,13 38,8631  0,02 0,04
EUR 40,0459  0,24 0,59 41,0672  0,20 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес