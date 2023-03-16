Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Україні:

* 500 пістолетів SFP9;

* 5000 снарядів калібру 155 мм;

* Високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм;

* Боєприпаси для РСЗВ MARS II;

* 25 генераторів;

* Два автонавантажувачі;

* Два ангарні намети.

Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.