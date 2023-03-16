Фінансові новини
- |
- 16.03.23
- |
- 20:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
18:31 16.03.2023 |
Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Так, Німеччина надасть Україні:
* 500 пістолетів SFP9;
* 5000 снарядів калібру 155 мм;
* Високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм;
* Боєприпаси для РСЗВ MARS II;
* 25 генераторів;
* Два автонавантажувачі;
* Два ангарні намети.
Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%
|«Валіза без ручки». Навіщо Банкова вирішила перезапустити БЕБ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
|Швеція відправить Україні вісім артилерійських установок Archer
|Недостовірне декларування: Суд виправдав другого нардепа від «Слуги народу» за день
|Незалежна комісія ООН підтвердила, що Росія скоїла воєнні злочини в Україні
|Міністр оборони Франції оголосив про прибуття в Україну перших колісних танків AMX-10 RC
|Естонія відправить в Україну снайперську зброю і спецспорядження
Бізнес
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах