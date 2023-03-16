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Швеція відправить Україні вісім артилерійських установок Archer
18:26 16.03.2023 |
Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Джонсона, яку приводить Dagens Nyheter.
"Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи", - йдеться у заяві.
Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.
Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються у понад шість мільярдів крон (приблизно 537 329 544 млн євро). Це гроші, які Збройні сили мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.
"Можна сказати, що система Archer - це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить Archer унікальним", - додав Джонсон.
Україна отримає установки лише через декілька місяців, на них будуть встановлені комп'ютери для управління вогнем, відбудуться навчання українського персоналу, а також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту. Вважається, що Україна може використати шість із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб мати можливість підібрати запчастини.
Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.
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