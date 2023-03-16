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Недостовірне декларування: Суд виправдав другого нардепа від «Слуги народу» за день
18:26 16.03.2023 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнала народного депутата невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Відповідне ріення колегія суддів ухвалила 16 березня, повідомляє пресслужба ВАКС.
"Судді виправдали його через відсутністюь в його діях складу кримінального правопорушення. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів", - зазначається у повідомленні.
Пресслужба ВАКС не уточнює прізвища нардепа, проте за даними "Центру протидії корупції", йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Максима Пашковського. Його звинувачували у тому, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
Пашковський на суді визнав, що не вказав орендовану квартиру в декларації, але запевнямв, що це був не умисел, а помилка. Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив заповнену братом інформацію перед поданням декларації.
Під час розгляду справи Пашковський неодноразово ігнорував засідання суду, через що ВАКС змушений був вдаватись до накладення грошових штрафів та примусового приводу.
Як повідомлялося, вранці 16 березня ВАКС виніс виправдальний вирок щодо ще одного народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, якого звинувачували у декларуванні неправдивої інформації.
За даними слідства, він не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тис.
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