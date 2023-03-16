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Незалежна комісія ООН підтвердила, що Росія скоїла воєнні злочини в Україні
17:44 16.03.2023 |
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України в четвер опублікувала звіт про розслідування порушень міжнародного права під час повномасштабної війни в Україні, де дійшла висновку, що дії Росії можна кваліфікувати як воєнні злочини.
Про це повідомляє "Європейська правда".
До воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також незаконне переміщення та депортація дітей.
Зібрані Комісією докази свідчать, що на територіях, які опинилися під контролем РФ, російська влада вчиняла умисні вбивства цивільних і людей, які не брали участі в бойових діях. Крім того, російські війська здійснювали невибіркові й непропроційні атаки із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах з явною зневагою до шкоди і страждань цивільного населення.
Також розслідувачі вважають, що до воєнних злочинів можна прирівняти атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України з жовтня 2022 року, але це питання вона закликала розслідувати далі.
У звіті Комісії перераховуються й інші дії російських окупантів, що кваліфікуються як воєнні злочини: незаконне позбавлення волі на окупованих територіях, катування за мовною й національною ознаками, "численні випадки зґвалтувань, сексуального та гендерного насильства", а також примусове переміщення й депортація дітей.
"Комісія також задокументувала невелику кількість порушень, скоєних українськими збройними силами, зокрема ймовірні невибіркові атаки та два інциденти, що кваліфікуються як воєнні злочини, коли російські військовополонені були розстріляні, поранені і піддані тортурам", - йдеться в повідомленні.
У висновку Незалежна комісія ООН рекомендувала розслідувати всі порушення й злочини та притягнути винних до відповідальності на національному або міжнародному рівні.
Нагадаємо, в березні 2022 року Рада ООН з прав людини переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка засуджує порушення прав людини під час воєнних дій Росії в Україні та створює комісію з їхнього розслідування.
У травні Рада проголосувала за початок розслідування імовірних порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених територіях України.
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