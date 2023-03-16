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Міністр оборони Франції оголосив про прибуття в Україну перших колісних танків AMX-10 RC
16:39 16.03.2023 |
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в четвер оголосив про прибуття в Україну першої партії французьких колісних танків AMX-10 RC.
Таку заяву він зробив на слуханнях комітету з питань оборони Національної асамблеї Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
За словами Лекорню, броньовані машини AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", а "деякі з них уже вирушили на передову".
Очільник французького Міноборони додав, що Париж уже починає планувати відправлення другої партії колісних танків. "Я готую низку рішень для президента (Макрона), тому що вони (AMX-10 RC) починають отримувати хороші відгуки від українських партнерів", - додав він.
Наприкінці лютого Лекорню заявляв, що перші AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня.
Нагадаємо, на початку січня президент Франції анонсував надання французьких колісних танків AMX-10 RC. За даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.
AMX-10 RC - це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.
AMX-10 RC оснащена 105-міліметровою гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.
Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.
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