ВАКС виправдав нардепа Камельчука у справі про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд 16 березня виніс виправдальний вирок щодо народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, якого звинувачували у декларуванні неправдивої інформації.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нардепа виправдано у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення.

Зі свого боку Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що вже готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року детективи НАБУ та СПА повідомили про підозру нардепу Юрію Камельчуку у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.

За даними слідства, він не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тис.