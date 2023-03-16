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ВАКС виправдав нардепа Камельчука у справі про недостовірне декларування
12:05 16.03.2023 |
Вищий антикорупційний суд 16 березня виніс виправдальний вирок щодо народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, якого звинувачували у декларуванні неправдивої інформації.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нардепа виправдано у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення.
Зі свого боку Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що вже готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС.
Як повідомлялося, у грудні 2022 року детективи НАБУ та СПА повідомили про підозру нардепу Юрію Камельчуку у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.
За даними слідства, він не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тис.
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