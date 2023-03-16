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Канада за підсумками «Рамштайну» передає Україні боєприпаси до артилерії та ППО
22:40 15.03.2023 |
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд за підсумками десятого засідання Контактної групи з питань оборони України в середу оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема Канада надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони.
Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.
Крім того, за словами очільниці канадського Міноборони, Канада розпочала постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2, про які було оголошено наприкінці лютого. Загалом Канада пообіцяла надати Україні вісім основних бойових танків Leopard 2.
"Очікується, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, передані Канадою, прибудуть в Україну найближчими тижнями", - зазначили у відомстві.
З лютого 2022 року Канада виділила понад один мільярд доларів на військову допомогу Україні, а загальний обсяг фінансової, військової, гуманітарної та іншої підтримки перевищує п'ять мільярдів доларів.
Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін у вівторок оголосив, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.
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