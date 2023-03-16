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Джильберт Честертон
Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2
22:36 15.03.2023 |
Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.
Про це за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в середу повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає кореспондент "Європейської правди".
"Сьогодні ми почули оновлену інформацію про наш прогрес і певні значущі нові зобов'язання (щодо військової допомоги). Швеція оголосила, що передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони", - сказав він.
Остін не уточнив, про які засоби ППО йдеться, та в лютому прем'єр-міністр Швеції оголошував, що Україна отримає системи Hawk та IRIS-T.
Раніше очільник американського Міноборони оголошував, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.
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