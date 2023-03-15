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Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на 130 млн євро
19:36 15.03.2023 |
Міністерство оборони Данії в середу оголосило про виділення чергового, вже дев'ятого пакета військової допомоги на загальну суму один мільярд данських крон (приблизно 130 мільйонів євро) з технікою та обладнанням, "яке конкретно попросила Україна".
Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє "Європейська правда".
Пакет допомоги містить, серед іншого, патрони для стрілецької зброї, важкі кулемети, протитанкові міни й ракети для систем протиповітряної оборони.
Також Данія передає Україні 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб, 15 тисяч комплектів одягу для захисту від дощу, дев'ять мобільних станцій ремонту важкої техніки й шість ангарних наметів.
"Збройні сили почали підготовку до безоплатного передання з тим, щоб обладнання могло бути передане Україні якнайшвидше", - підкреслює міністерство.
Кошти на цей пакет допомоги були взяті з фонду для цивільної, військової та економічної допомоги Україні, про створення якого було оголошено раніше в середу.
Як зазначає данське оборонне відомство, за останні кілька років загальний обсяг військової допомоги Києву з боку Копенгагена сягнув майже п'яти мільярдів крон (650 мільйонів євро).
Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна отримає данські танки Leopard 1 протягом весни.
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