Резніков про підсумки чергової зустрічі у форматі «Рамштайн»: вселяє оптимізм

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-10" вселяють оптимізм.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака", - написав Резніков у твіттері в середу.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за видатне лідерство, а також висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".