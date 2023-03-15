Перший епізод справи «Роттердам+» направлено до суду - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у заподіянні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 рр., повідомляє НАБУ.

У повідомленні НАБУ у телеграм-каналі в середу зазначається, що, за версією слідства, у формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

"Унаслідок використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Бюро, збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 роках, розслідують в окремому провадженні, матеріали в якому відкриті стороні захисту для ознайомлення.

У НАБУ нагадують, що ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об'єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, зокрема й першої необхідності", - інформують у НАБУ.