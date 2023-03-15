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АНАЛІТИКА

Держава повернула 8 гектарів узбережжя Дніпра, які належали компанії Шуфрича

11:41 15.03.2023 |

Політика

 

Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов'язаної з екснардепом Нестором Шуфричем, у власність держави.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Мова йде про частину берегу Дніпра, яка розташована в межах Козинської селищної ради і належить до земель водного фонду.

Такі ділянки повинні перебувати виключно у державній чи комунальній власності, проте на підставі розпорядження районної державної адміністрації згадані 8 га були протиправно відведені у приватну власність.

У подальшому ділянку внесли до статутного капіталу юридичної особи, пов'язаної з колишнім народним депутатом від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем - ТОВ "Амалфі Девелопмент груп".

Згідно з даними Опендатабот засновником компанії є батько Нестора Шуфрича - Шуфрич Іван Юлійович.

"Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської ОДА, задоволено", - додали в прокуратурі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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