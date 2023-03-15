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АНАЛІТИКА

У Литві закупили 16 радарів для України. Бійці ЗСУ вже проходять навчання

 

З понеділка українські військові вчаться користуватися радарами, які придбали у Литві під час акції по збору коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Литви.

"Тренінг триватиме чотири дні - два дні теорії та два дні практики в реальних умовах (моніторинг повітряного простору Литви). Швидке навчання персоналу - одна з переваг цього обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після навчань українські бійці повернуться додому, де радари будуть використовувати для попередження мешканців та збереження критичної інфраструктури.

Один з організаторів акції збору коштів Йонас Охманас повідомив виданню 15min, що всього буде закуплено 16 радарів.

"По строках говорити складно, але всі радари мають бути виготовлені протягом декількох місяців. Перші відправимо до України вже найближчим часом. Якби така закупівля відбувалась силами держави, то вона б реалізовувалась довше. Важливо підкреслити, що раніше Ізраїль нікому не продавав такі технології, а ми змогли про це домовитись через саму Литву", - розповів Охманас.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Литва
 

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