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АНАЛІТИКА

Завтра пройде нове засідання формату «Рамштайн», - Резніков

 

Нове засідання формату "Рамштайн" пройде вже завтра, 15 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

За словами міністра, сьогодні разом з очільницею оборонного відомства Нідерландів Кайси Оллонґрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Резніков повідомив, що нове засідання відбудеться вже завтра, 15 березня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони повідомляв, що наступне засідання "Рамштайн" може пройти онлайн у середині березня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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