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Прем'єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29
15:37 14.03.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні винищувачів МІГ-29 може відбутися протягом наступних 4-6 тижнів.
Про це він сказав, відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.
У Моравецького на пресконференції запитали, коли літаки можуть бути передані Україні. Глава польського уряду зазначив, що це може статися у квітні.
"Доставка винищувачів МіГ-29 в Україну може відбутися протягом 4-6 тижнів", - сказав він.
Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв про готовність Варшави передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції. Він висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16.
"Решта МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших ВПС - ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", - сказав Дуда.
Згодом у Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато.
Польські військові експерти кажуть, що на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.
На додачу Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.
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