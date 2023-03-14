Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон на зустрічі з Орбаном закликав до єдності ЄС у питанні війни в Україні

 

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Парижі в понеділок увечері, щоб обговорити низку питань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RFI.

Під час робочої вечері в Єлисейському палаці французький президент і угорський лідер розпочали підготовку до засідання Європейської ради 23 і 24 березня в Брюсселі.

На порядку денному стояли питання "промислової політики, енергетики та міграції", повідомили в Єлисейському палаці.

Макрон прагнув підкреслити "єдність європейських країн" щодо війни в Україні, "європейських цінностей" і верховенства права.

На відміну від більшості європейських лідерів, Віктор Орбан відкрито критикував позицію ЄС щодо конфлікту, називаючи його "непрямою війною", яку Європа веде проти Росії, і закликаючи до припинення вогню.

Крім того, Орбан кілька разів конфліктував з Європейським Союзом через нестабільну повагу до верховенства права в Угорщині, яку Макрон знову підняв у понеділок увечері.

"Ми обговорили російсько-українську війну, енергетичну безпеку, посилення конкурентоспроможності Європи та європейську оборонну промисловість. Дякую, Еммануель!" - написав у свою чергу про зустріч Орбан у Twitter.

Вечеря на Єлисейських полях, більш ніж через рік після їхньої останньої двосторонньої зустрічі в грудні 2021 року в Будапешті, "є можливістю підтвердити важливість європейських цінностей і єдність європейських країн у їхній підтримці України перед лицем російської агресії, зокрема, шляхом застосування санкцій проти Росії", заявили у президента Франції.

Також на порядку денному понеділкової вечері були питання промислової конкурентоспроможності та міграції, оскільки Орбан у минулому потрапляв під критику за свою політику щодо неєвропейських біженців.

Нагадаємо, нещодавно Орбан допустив, що країні, можливо, в майбутньому доведеться переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0484  0,03 0,07 38,7947  0,02 0,05
EUR 40,1709  0,07 0,18 41,1272  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес