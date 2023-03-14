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Джеймі Даймон
НАЗК запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік
13:42 14.03.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік, який відображає статистику даних про кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.
Як повідомляє пресслужба НАЗК, дані оновлюватимуть щопонеділка, аби можна було бачити динаміку декларування.
"Попри те, що обов'язок подачі декларацій добровільний, прослідковується дуже чітка тенденція. Рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подачу, а ось серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна. Ми сподіваємося, що ця статистика покращиться, коли громадськість зможе слідкувати за цим процесом, - зауважив голова Нацагентства Олександр Новіков.
За даними НАЗК, станом на 13 березня декларації подали понад 336,6 тис. осіб.
Серед них:
* 29 193 посадовців категорії "А" та "Б" (держслужбовці, які обіймають керівні посади);
* 29 народних депутатів;
* 2 чинних міністри (міністр освіти та науки і міністр оборони);
* 2 заступника керівника Офісу президента;
* 1 715 суддів;
* 7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів;
* 5 голів ОДА та ОВА.
НАЗК нагадує, що зараз декларування публічними службовцями добровільне. Водночас з осені 2022 року у Верховній Раді очікує голосування законопроєкт про відновлення декларування.
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