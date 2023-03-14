Фінансові новини
- |
- 14.03.23
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танках Leopard 2
23:36 13.03.2023 |
Українці, які прибули до Німеччини для проходження оперативної підготовки на бойовому танку Leopard 2, завершили навчання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Після кількатижневого курсу підготовки солдати в понеділок виконали бойові стрільби на військовому полігоні в Бергені, що в Нижній Саксонії.
Навчання дозволить українським солдатам вести бойові дії з використанням сучасних систем озброєння, заявив на військовому полігоні у Нижній Саксонії бригадний генерал Бйорн Шульц, командир школи танкових військ у Мюнстері.
Німеччина передасть Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6, а Португалія - ще 3 танки. Це частина військової допомоги, покликаної допомогти Україні захистити себе від Росії. Експерти твердо переконані, що Leopard 2 має явну перевагу в бою проти російських бронетанкових військ. Українські солдати мають повернутися додому з танками в березні.
25 січня федеральний уряд Німеччини оголосив про мету "швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2". В Україні такі батальйони зазвичай мають на озброєнні по 31 танку. Основними учасниками ініціативи є Польща, Норвегія, Канада та Іспанія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні
|«Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МЗС: у групі щодо створення Спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 32 країни
|Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
|Українські військові в Німеччині завершили навчання на танках Leopard 2
|Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії
|У Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм
Бізнес
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним