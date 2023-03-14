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Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії
23:22 13.03.2023 |
Перші десять українських військових екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4 у своїй країні проти Росії, завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.
Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило міністерство оборони Іспанії.
Підготовку пройшли загалом 55 українських військовослужбовців - як професійних військових, так і резервістів, віком від 21 до 60 років. Кожен екіпаж танка складається з командира, водія, заряджаючого та стрільця; додатково підготували 15 техніків, п'ять з яких є фахівцями з механіки, п'ять - з електроніки і ще п'ять - зі зброї.
Особовий склад, який проходив підготовку, мав попередній досвід використання бойових танків, тому під час навчання основна увага приділялася технічним особливостям cаме Leopard 2, а також із урахуванням створення оперативних і злагоджених екіпажів.
У навчанні, яке тривало по 12 годин на добу всі дні, окрім суботи, українських військових брали участь тридцять військовослужбовців механізованого кавалерійського полку "Алькантара 10" з Мелільї, які провели теоретичні заняття, тренування на тренажерах і вправи на маневровому полі.
Курси з підготовки екіпажів Leopard 2 були створені в Іспанії після офіційного закріплення її зобов'язання зробити внесок в українську оборону шляхом надання бойових танків. На той час Україна звернулася з проханням підготувати екіпажі та технічний персонал для оперативного розгортання наданих бойових танків.
Бойовий танк Leopard 2A4 був створений наприкінці ХХ століття і став основою для розробки одного з найсучасніших та найефективніших бойових танків, що використовуються західними країнами - Leopard 2A6 і Leopard 2E, що є основою бронетанкових військ Іспанії.
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