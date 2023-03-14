У Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм

Нардепи пропонують визначити політичний режим Російської Федерації як рашизм та засудити його ідеологічні засади як людоненависницькі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №9101.

Так, у Верховну Раду внесли проєкт постанови про заяву парламенту "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Народні депутати пропонують офіційно назвати російський режим фашизмом, оскільки в РФ сформувалася неоімперська, тоталітарна диктатура, яка наслідує найгірші практики минулого і втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму).

Однією з найвиразніших ознак режиму є домінування так званих державних інтересів над індивідуальними правами та свободами громадян. Це підтверджує той факт, що Росія припинила дію Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у країні.

Ще одна базова ознака режиму диктатора Володимира Путіна - це так званий російський націоналізм. Він проявляється через самозвеличення країни-агресора за рахунок насильницького придушення, заперечення права на самовизначення або взагалі права на існування інших народів. Такий націоналізм росіян є основою концепції "Русского мира".

Ініціатори документу наголошують, що його затвердження дозволить визначити форми агресії та спонукатиме інші держави виступити проти політики Росії.

"Заява покликана спонукати засудження чинного політичного режиму Російської Федерації міжнародним співтовариством", - йдеться у проекті постанови.

Додамо, що рашизм - це поєднання слів Росія та фашизм, тобто російський фашизм.

Також нагадаємо, що в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський зазначив, що "те, що робить Росія, це не просто нацизм, а рашизм, це нове поняття буде в підручниках з історії".