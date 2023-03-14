Фінансові новини
- |
- 14.03.23
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Порошенко показав новий командний пункт, який бійці ППО обладнали спільно з волонтерами
22:53 13.03.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт побував у підрозділі ППО, який першим виявляє і супроводжує ворожі цілі під час повітряних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".
За його словами, окупанти регулярно завдають ударів по підрозділу, на початку вторгнення їм знищили пересувний командний центр, а потім влітку розвалили в мотлох казарму та штаб.
"До цього підрозділу ми вже приїжджаємо як додому. Вперше з ними познайомилися влітку минулого року. Тоді ми привозили їм станцію очищення води, яка працює й досі. Від того часу здружилися. Тримали постійний зв'язок з командиром, забезпечуючи всім, що просили. Це були і вантажівки DAF, на яких вони поставили ЗУШки, і обладнання для їхніх очей та вух. В лютому цього року привозили їм обладнання для пункту управління. І ось днями ми вже оглянули його", - повідомив політик.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні
|«Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МЗС: у групі щодо створення Спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 32 країни
|Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
|Українські військові в Німеччині завершили навчання на танках Leopard 2
|Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії
|У Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм
Бізнес
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним