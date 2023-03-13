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АНАЛІТИКА

Суд в Австрії відмовив у екстрадиції Бахматюка в справі VAB Банку

 

Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).

Про це повідомив сам бізнесмен в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Австрійський суд своїм рішенням, винесеним відповідно до частин 1 та 2 статті 19 закону Австрії про екстрадицію та взаємну правову допомогу, не лише визнав вимогу української прокуратури про екстрадицію мене незаконною, а й назвав її, дослівно цитую, "неприйнятною", - заявив Бахматюк.

Слухання справи про екстрадицію розпочалося наприкінці 2022 року, остаточне рішення було винесено у січні, австрійська прокуратура відмовилася від оскарження, і справа набула чинності 6 лютого, а офіційно надійшла до української прокуратури минулого тижня.

Бахматюк не виключає можливості повторного запиту на його екстрадицію у зв'язку з нещодавнім рішенням ВАКС щодо його заочного арешту вже у справі про надання у 722 млн грн неправомірної вигоди голові Державної фіскальної служби Насірову.

Він заявляє, що відкриття цих справ НАБУ проти нього безпосередньо пов'язане з попереднім керівництвом НАБУ.

"Дуже хочеться сподіватися, що з обранням нового керівника НАБУ відбудуться зміни у підходах до організації роботи бюро", - додав бізнесмен.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Австрія
 

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