Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США готові передати Греції 300 Bradley на заміну БМП-1 і М113 для України, - ЗМІ

 

США готові передати Греції 300 бойових броньованих машин M2A2 ODS Bradley (TOMA) на заміну БМП-1 та М113, які країна надає для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ptisi Diastima.

За даними видання, БМП мають передати у хорошому стан, тож їх можна буде відносно швидко інтегрувати в моторизовані маневрені підрозділи грецької армії.

Зазначається, що США розрахували суму, необхідну на проведення заводської перевірки та повного відновлення робочого стану Bradley. Ця сума становить близько 1 млн євро за один БМП, або приблизно 300 млн євро за всі 300 машин. Ймовірно, з цієї суми буде вирахована вартість обладнання, яке Греція надіслала в Україну.

Видання повідомляє, що 300 M2A2 Bradley задовольнять тільки частину величезних потреб БМП для Греції. Ймовірно, США не зупиняться на поставках M2A2, а продовжуватимуть постачати більше Marder 1A3 і M2A2 Bradley. При цьому більшість із них буде потрапляти в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Греція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0203  0,01 0,03 38,8128  0,00 0,01
EUR 40,0988  0,24 0,59 41,0947  0,26 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес