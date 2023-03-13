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США готові передати Греції 300 Bradley на заміну БМП-1 і М113 для України, - ЗМІ
09:41 13.03.2023 |
США готові передати Греції 300 бойових броньованих машин M2A2 ODS Bradley (TOMA) на заміну БМП-1 та М113, які країна надає для потреб України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ptisi Diastima.
За даними видання, БМП мають передати у хорошому стан, тож їх можна буде відносно швидко інтегрувати в моторизовані маневрені підрозділи грецької армії.
Зазначається, що США розрахували суму, необхідну на проведення заводської перевірки та повного відновлення робочого стану Bradley. Ця сума становить близько 1 млн євро за один БМП, або приблизно 300 млн євро за всі 300 машин. Ймовірно, з цієї суми буде вирахована вартість обладнання, яке Греція надіслала в Україну.
Видання повідомляє, що 300 M2A2 Bradley задовольнять тільки частину величезних потреб БМП для Греції. Ймовірно, США не зупиняться на поставках M2A2, а продовжуватимуть постачати більше Marder 1A3 і M2A2 Bradley. При цьому більшість із них буде потрапляти в Україну.
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