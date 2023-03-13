Пакистан запропонував передати Україні понад 40 танків Т-80УД, - ЗМІ

Україна може отримати від Пакистану 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Firstpost.

Намагаючись утриматися на плаву в умовах економічної кризи, що наростає, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів Україні, яка веде боротьбу з військами Росії.

"Пакистан також запропонував передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу. Пакистан закупив ці танки в України в період із 1997 по 1999 рік", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що з липня минулого року Пакистан постачає в Україну партії боєприпасів для артилерії та танків через Британію. Пакистан також використовував порти у Польщі та Німеччині, щоб допомогти Україні.

Росія має 50 000 тонн пшениці, щоб допомогти мільйонам пакистанців, які борються з гострою нестачею продовольства. Видання повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін попросив Китай переконати Пакистан не приєднуватися до країн Заходу щодо питань підтримки України.

Т-80УД

Основний бойовий танк виробництва СРСР, що представлений у 1987 році. Є модифікацією Т-80У з дизельним двигуном 6ТД, потужністю 1000 к.с. та зенітною кулеметною установкою з дистанційним керуванням, що проводилась ХКБМ.

Пакистан закупив 320 танків Т-80УД, на останніх партіях якого використовувались елементи конструкції Т-84 (зокрема башта нової конструкції).

Нагадаємо, що Пакистан хоче збільшити поставки зброї Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".