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АНАЛІТИКА

Порошенко передав українським військовим 8 БПЛА Poseidon та машини управління

23:09 10.03.2023 |

Політика

Порошенко передав українським військовим 8 БПЛА Poseidon та машини управління

 

Українські військові отримали від благодійників безпілотники H10 Poseidon Mk II, пише Мілітарний.

Два комплекси, у які входить 6 безпілотників, а також два додаткові літальні апарати, передав Петро Порошенко.

Комплекси БПЛА Poseidon отримали підрозділи кількох бригад, ця техніка посилить спроможності української артилерії.

Порошенко передав українським військовим 8 БПЛА Poseidon та машини управління

 

Під час передачі безпілотників політик зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників і відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.


"Сьогодні ми тут, у навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил", - сказав Порошенко.

Військові також отримали переобладнані вантажівки DAF Leyland під машини управління.

"Вдячний ГО «Справа Громад», владі Кривого Рогу, львівським благодійникам, завдяки кому це стало можливим. Ну і звісно, Фонд Порошенка традиційно подвоїв суму", - зазначив Петро Порошенко.

Порошенко передав українським військовим 8 БПЛА Poseidon та машини управління

 

Вартість переданих двох комплексів БПЛА H10 Poseidon Mk II коштувала благодійникам 30 509 214 гривень.

"Вісім крил ми випустили сьогодні на полювання - два повні комплекси новим бригадам та додаткові літаки для других екіпажів бригад, які отримали Poseidon у січні", - розповів деталі передачі Юрій Бірюков.

Безпілотники H10 Poseidon Mk II компанії Swarmly мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Їхня крейсерська швидкість - 75 км/год. Вони оснащені засобами захисту від РЕБ, мають ізраїльську оптику та тепловізійну камеру. Попередні три комплекси таких БПЛА були передані українським військовим у січні.

БПЛА розроблений як монококовий планер високого крила з електродвигуном і штовхаючим гвинтом, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами для вертикального зльоту і посадки.

Рушійна установка такого типу використовується не тільки для зльоту, посадки та висіння у повітрі, але й для аварійного приземлення під час польоту замість використання аварійного парашута.
 

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