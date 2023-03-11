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Порошенко передав українським військовим 8 БПЛА Poseidon та машини управління
23:09 10.03.2023 |
Українські військові отримали від благодійників безпілотники H10 Poseidon Mk II, пише Мілітарний.
Два комплекси, у які входить 6 безпілотників, а також два додаткові літальні апарати, передав Петро Порошенко.
Комплекси БПЛА Poseidon отримали підрозділи кількох бригад, ця техніка посилить спроможності української артилерії.
Під час передачі безпілотників політик зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників і відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.
"Сьогодні ми тут, у навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил", - сказав Порошенко.
Військові також отримали переобладнані вантажівки DAF Leyland під машини управління.
"Вдячний ГО «Справа Громад», владі Кривого Рогу, львівським благодійникам, завдяки кому це стало можливим. Ну і звісно, Фонд Порошенка традиційно подвоїв суму", - зазначив Петро Порошенко.
Вартість переданих двох комплексів БПЛА H10 Poseidon Mk II коштувала благодійникам 30 509 214 гривень.
"Вісім крил ми випустили сьогодні на полювання - два повні комплекси новим бригадам та додаткові літаки для других екіпажів бригад, які отримали Poseidon у січні", - розповів деталі передачі Юрій Бірюков.
Безпілотники H10 Poseidon Mk II компанії Swarmly мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Їхня крейсерська швидкість - 75 км/год. Вони оснащені засобами захисту від РЕБ, мають ізраїльську оптику та тепловізійну камеру. Попередні три комплекси таких БПЛА були передані українським військовим у січні.
БПЛА розроблений як монококовий планер високого крила з електродвигуном і штовхаючим гвинтом, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами для вертикального зльоту і посадки.
Рушійна установка такого типу використовується не тільки для зльоту, посадки та висіння у повітрі, але й для аварійного приземлення під час польоту замість використання аварійного парашута.
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