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Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
17:46 10.03.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у п'ятницю домовились спільно займатись підготовкою українських морських піхотинців.
Як повідомляє "Європейська правда", про це обоє лідерів заявили на спільній пресконференції, трансляцію якої вів телеканал Sky News.
Серед іншого, Макрон заявив, що Париж і Лондон роблять усе можливе, аби повномасштабна війна в Україні не поширилась на інші частини світу.
"Ми ухвалили рішення про конкретні спільні дії щодо підготовки українських військових і високотехнологічних сегментів", - додав він.
Своєю чергою британський прем'єр наголосив, що Британія та Франція працюють разом, аби президент РФ Владімір Путін ніколи більше не зміг використати енергетику як зброю.
"Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, допомагаючи Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою і виграти цю війну", - зазначив Сунак.
Також, як анонсувалось раніше, лідери Британії та Франції погодили співпрацю у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською загрозою.
Як відомо, Британія минулого року започаткувала власну місію Interflex для навчання українських військових, у межах якої прагне підготувати 20 тисяч військовослужбовців у 2023 році. Франція теж самостійно навчає українців, але в менших масштабах, а також підтримує тренувальну місію ЄС.
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