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АНАЛІТИКА

Держдеп США запросив $1,7 млрд на допомогу Україні

 

Державний департамент США запросив у четвер $1,7 млрд для надання допомоги Україні, повідомляє зовнішньополітичне відомство.

"Запит включає $1,7 млрд на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Сполучені Штати мають намір виділити $400 млн. на протистояння з Китаєм.

"Бюджет включає $400 млн на протидію КНР", - наголошується в документі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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