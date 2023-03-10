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Держдеп США запросив $1,7 млрд на допомогу Україні
09:07 10.03.2023 |
Державний департамент США запросив у четвер $1,7 млрд для надання допомоги Україні, повідомляє зовнішньополітичне відомство.
"Запит включає $1,7 млрд на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Сполучені Штати мають намір виділити $400 млн. на протистояння з Китаєм.
"Бюджет включає $400 млн на протидію КНР", - наголошується в документі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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