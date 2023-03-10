Держдеп США запросив $1,7 млрд на допомогу Україні

"Мене вражає самозаспокоєність - що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми - МАГАТЕ, і ми покликані піклуватися про ядерну безпеку. Щоразу ми кидаємо кості. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись, то наша удача одного разу скінчиться", - сказав Гроссі.