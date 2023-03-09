«Це не може тривати»: директор МАГАТЕ обурений наслідками обстрілів українських АЕС

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про наслідки нічної ракетної атаки Росії по Україні на атомні станції, зокрема Запорізьку АЕС, яка вшосте з початку окупації втратила все зовнішнє електропостачання і змушена працювати в аварійному режимі.

Сьогодні вранці близько 5 години ранку ЗАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, коли було відключено її останню лінію 750 кВ, що з'єднує станцію з енергосистемою. Внаслідок цього було активовано всі 20 аварійних дизель-генераторів майданчика, уточнив Гроссі.

"Нагадаю - це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті, сьогодні вранці та дозволяти цьому статися? Це не може тривати", - заявив Гроссі.

За його словами, спостерігачі МАГАТЕ на українських АЕС вранці доповіли, що на Південноукраїнській АЕС повідомлялося про втрати кількох ліній електропередач, але ситуація не є критичною. Хмельницька та Рівненська АЕС не постраждали від ракетної атаки безпосередньо, хоча їм довелося коригувати потужність. Чорнобильська АЕС також не постраждала.

"Мене вражає самозаспокоєність - що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми - МАГАТЕ, і ми покликані піклуватися про ядерну безпеку. Щоразу ми кидаємо кості. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись, то наша удача одного разу скінчиться", - сказав Гроссі.

Він додав, що продовжить свої термінові консультації та контакти з усіма сторонами.