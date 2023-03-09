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Канада може передати Україні 300 безпілотників FLIR SkyRanger R70, які вміють шукати хімічну зброю і відстежувати смартфони
09:21 09.03.2023 |
Міністр економічного розвитку України Юлія Свириденко торік відправила до Канади запит на 300 безпілотних літальних апаратів. Питання не розглядалося, але зараз позитивному результату може посприяти Canadian Commercial Corporation.
Збірка безпілотників відбувається в Онтаріо. FLIR SkyRanger R70 відрізняються наявністю тепловізора і захистом від засобів радіоелектронної боротьби. Безпілотники компанії Teledyne здатні розпізнавати людей, відстежувати смартфони та знаходити хімічну зброю.
Безпілотні літальні апарати можна обладнати системою для скидання боєприпасів. Квадрокоптер може залишатися в повітрі протягом 40-50 хвилин залежно від режиму використання. Дальність зв'язку становить 5 км.
FLIR SkyRanger R70 здатний розвивати швидкість 50 км/год. Корпус квадрокоптера має захист за стандартами IP54 і MIL-STD-810G. Камера дає змогу записувати відео і робити фотографії з наближенням 30x (оптичне) і 60x (цифрове).
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