Фінансові новини
- |
- 09.03.23
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів в Україну
22:40 08.03.2023 |
Передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною.
Відповідне рішення підтримала Національна рада - нижня палата парламенту Швейцарії, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
Слідом за Радою кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.
Німеччина та інші країни безуспішно намагалися отримати дозвіл на передачу швейцарських боєприпасів Україні. З огляду на такі відмови, покупцям доведеться добре подумати про те, де вони купуватимуть боєприпаси в майбутньому, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Німеччина також попросила викупити у Швейцарії законсервовані танки Leopard замість тих, які постачаються в Україну. Для цього парламент мав би офіційно "розконсервувати" їх, але поки що немає жодних ознак згоди з цього питання.
Раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
|Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права ЄС в рамках підготовку до вступу
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів в Україну
|ЄС прискорить постачання боєприпасів Україні: новий план
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
|Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права ЄС в рамках підготовку до вступу
|Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини
Бізнес
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями